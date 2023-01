Bottaro: «Una tragedia incomprensibile per la comunità»

In un post pubblico sulla sua pagina Social anche il sindaco Amedeo Bottaro esprime dolore, incredulità, sgomento per quanto accaduto nella villetta di Contrada Santa Lucia. Il Sindaco sottolinea l'azione fondamentale dei centri antiviolenza come quello della città, ribadendo però quanto tale azione vada amplificata e evidentemente possa essere in grado di diventare un osservatorio efficace per individuare potenziali pericoli, anche dove risiedono situazioni cosiddette normali, come quelle in cui invece si è verificata la terribile vicenda che ha sconvolto l'intera città."Tutta la nostra comunità oggi è sconvolta da una tragedia incomprensibile.Negli ultimi anni, attraverso le attività sviluppate come Ambito territoriale ed in particolare con il nostro centro antiviolenza, avevamo alzato la soglia di attenzione sul fenomeno della violenza di genere a fronte di una fragilità sociale sempre più dilagante.Un impegno quotidiano per cercare di arginare una preoccupante deriva delle relazioni sociali, su più livelli.Evidentemente non basta ancora e ne paghiamo pesantemente le conseguenze.Esprimo vicinanza alle famiglie distrutte dal dolore".