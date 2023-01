Tragedia nella villetta di Trani: disposte per giovedì le autopsie nel Policlinico di Bari

La Procura di Trani ha disposto l'autopsia sui corpi di Massimo Petrilli e di Teresa di Tondo per giovedì nell'Istituto di Medicina legale di Bari.Fonti della Procura confermerebbero intanto la circostanza per la quale Massimo Petrilli sarebbe stato nei mesi scorsi sottoposto a un TSO e che da allora, fosse in cura da una psicologa .Quanto al movente apparirebbe un delitto d' impeto avvenuto al culmine di una lite, non affatto premeditato, ipotesi favorita dal gesto dell'uomo che, secondo una ipotesi di ricostruzione dei fatti, resosi conto di quanto aveva commesso, avrebbe deciso di togliersi la vita.Nessun dubbio invece sull'arma del delitto che i carabinieri del nucleo investigativo che stanno collaborando con la procura della villetta di Contrada Santa Lucia - ancora sotto sequestro per proseguire le indagini - hanno rinvenuto e sequestrato: un coltello da cucina con cui sarebbero stati infesti alla povera Teresa più colpi, alla schiena e all'addome.