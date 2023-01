«Cara mamma, dammi tu la forza...»: la struggente lettera di Francesca pubblicata su Facebook

Pubblichiamo questa struggente lettera che dalla pagina facebook di Teresa di Tondo sta girando nelle chat di whatsapp. Abbiamo deciso di pubblicarla non per giocare su facili emozioni e sentimentalismi, ma perché alla fine di essa vi è un appello rivolto a tutti da una fanciulla intorno alla quale la comunità davvero dovrebbe raccogliersi in maniera importante, facendo rete tra scuola, associazioni, servizi sociali, amici.Una tragedia terribile che davvero richiede riflessione e un abbraccio autentico a questa ragazza, per il futuro mutilato in questo modo terribile incontro al quale andrà.«Cara mamma sono le 23 e 23 di questo 16 gennaio. Mai e poi mai avrei pensato di dedicarti una lettera in questa drammatica situazione. Non ci sono parole per quello che è successo, non puoi capire quanto soffra al solo pensiero di quello che ti è capitato. Nessuno merita un trattamento così, tu soprattutto, dopo quello che hai fatto per me e per la persona che ti ha tolto la vita. È stato doppiamente egoista, non ha pensato neanche a me. Non puoi capire la disperazione ieri in villa, urlavo per strada la parola "mamma", non mi interessava nessun altro in quel momento, neanche il soggetto appeso all'albero, solo a te cara mamma, fino a quando mi hanno detto che non c'era più niente da fare e che quella mamma così solare, dolce e amorevole con me, non ci sarebbe più stata. Ti ringrazio per non avermi dato mai le chiavi di casa, se ti avessi vista lì a terra senza vita così ferita, non lo avrei mai superato e mi sarebbe rimasto impresso. Lo sai quanto eri speciale per me e viceversa, ce lo dimostravamo sempre. Io la tua ragione di vita e tu la mia. Ci siamo sempre date forza a vicenda. Sei sempre stata presente e ti prometto che farò di tutto per averti anche da morta qui in casa con me, perché tu mamma eri casa. Se vedessi quante belle parole ti stanno scrivendo, una mamma, maestra, moglie e studentessa come te non meritava questo . Non dimentico neanche un minimo di tutto quello che hai fatto per me e per gli altri, ma questa volta cara mamma ti è costato molto. Ti chiedo solo di darmi la forza di andare avanti, in questo momento sono circondata da tante persone, ma sai tu soltanto mi bastavi. La mia rabbia è tanta, così tanta che ho deciso che quella persona non si meriterà neanche un manifesto, perché nessuno darebbe mai il triste annuncio di un assassino. Non posso spiegarmi tutto questo e non me lo spiegherò mai. Forse se fossi stata lì presente ora non sarebbe successo tutto ciò, oppure non voglio dire cosa sarebbe successo perché il solo pensiero distrugge le vite dei miei amici, familiari e del mio fidanzato. Invito, inoltre, tutti quanti voi ad apprezzare la vostra vita e a pensare a quello che mi è successo e a quello che dovrò affrontare negli anni».