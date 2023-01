"I nostri traguardi saranno anche i tuoi!": a Teresa una dedica dall'Università di Bari

Un toccante omaggio da parte delle amiche e colleghe del corso di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Bari a Teresa di Tondo si è tenuto ieri nella stessa sede dell'Ateneo."Maestra Teresa, vivi in noi": è scritto in tanti colori in un enorme cuore circondato dalle dediche personali scritte a mano dalle studentesse.La dedica forse più bella esprime in maniera profonda il legame che univa queste ragazze, queste giovani donne, a Teresa, unanimemente descritta come persona dall'animo buono e gentile, aperta al prossimo, aperta alla vita e innamorata del suo lavoro a tal punto da perfezionare il suo impegno professionale con questo corso di studi, pur impegnata con il lavoro e con la famiglia: "Ogni nostro piccolo e grande traguardo sarà il tuo!".Palloncini bianchi a forma di cuore e, a fianco alle dediche personali, anche un manifesto contro la violenza sulle donne in bianco e nero ma con il numero ben impresso, 1522, attorniato dagli inviti a qualunque donna abbia un minimo sentore di possibilità di pericolo a chiedere aiuto.