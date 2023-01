Domani a Trani fiaccolata in memoria di Teresa con il centro antiviolenza Save

Dopo i tragici fatti di domenica, il centro antiviolenza Save, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, ha organizzato per domani pomeriggio una fiaccolata per le vie della città.Questo il programma:Ore 17.30 – ritrovo in Via Edoardo Fusco (piazza antistante Comune di Trani)Ore 18.00 partenza fiaccolata. Il corteo effettuerà il seguente percorso: via Tenente Morrico, corso Cavour, piazza XX Settembre, corso Imbriani, via Istria, piazza Sant'Annibale Maria di Francia, via Perrone Capano, via Ragazzi del 99, corso Manzoni, piazza Dante (arrivo previsto ore 18.30, dove è in programma un momento di riflessione a cura di dirigenti scolastici del territorio).La fiaccolata riprenderà col seguente percorso: piazza Dante, corso Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Plebiscito (nei pressi della panchina rossa dove sono in programma ulteriori interventi da parte delle autorità).