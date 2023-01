Duc e Confesercenti: "Saracinesche abbassate al passaggio del corteo per Teresa"

Il distretto Urbano del Commercio di Trani e la Confesercenti Provinciale BAT in segno di profondo dolore partecipano alla fiaccolata organizzata dal Centro antiviolenza Save di Trani programmata per domani, martedì 17 gennaio alle ore 17.30, partendo dal Comune.Si invitano tutti i commercianti di Trani ad abbassare le saracinesche dei negozi al passaggio del corteo in segno di rispetto per una tragedia familiare che ha colpito tutta la città.