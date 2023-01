ll Sindaco: «Aiuteremo Francesca come in una grande famiglia»

Il pensiero di tutti, ormai a una settimana dalla tragedia che ancora desta incredulità diffusa nella comunità tranese, è a Francesca, adolescente che da un attimo all'altro è stata scaraventata in un incubo da cui sarà difficile venir fuori.Ma l'Amore resta, di quella mamma meravigliosa con la quale c'era e c'è un legame indissolubile e che ora dovrà riuscire a ricostruire nel suo cuore.Ci sono i nonni, le persone care, lo zio, tanti amici, ma il sindaco ha tenuto a sottolineare quanto l'impegno dell'Amministrazione e della comunità cittadina farà di tutto per accompagnare questo percorso irto di dolore ma che non deve rinunciare a essere costellato di sogni.Riportiamo integralmente il commosso pensiero pubblicato questa mattina da Amedeo Bottaro sulla sua pagina Facebook: «La ferita che Francesca porterà nel cuore sarà impossibile da cicatrizzare ma è bene che lei sappia che, anche nel dolore, la sua comunità non la abbandonerà mai. Saremo sempre con lei e la aiuteremo come ci si può aiutare in una famiglia, per poter continuare a rincorrere i suoi sogni».