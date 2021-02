Bottaro: «Vado avanti con la mia azione amministrativa con più forza di prima, non sono solo»

«Mi hanno citofonato gli operatori ecologici dell'Amiu che nel raccogliere la differenziata hanno trovato il portone che forse in quel momento bruciava e mi hanno chiesto dell'acqua per spegnere l'incendio». Sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro che ricostruisce quanto avvenuto alle prime ore di questa mattina ( qui il video).Il primo cittadino non si è accorto di nulla e non si sbilancia sulle possibili motivazioni, vero plausibilmente legate alla pubblicazione dell'ordinanza sindacale con cui è stato imposto il divieto di stazionamento in alcune zone della città. «Questo non lo posso assolutamente sapere. Ho sporto denuncia alla Polizia di Stato e sono in corso le indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria».Tante le attestazioni di stima che si stanno susseguendo in queste ore e ai cittadini rivolge queste parole: «Questi gesti non m'intimoriscono, vado avanti con la mia azione amministrativa, forse anche con più forza di prima e non posso che essere felice di tanta solidarietà che sto ricevendo. E' evidente che non sono solo, dietro di me c'è un'intera città e questo non può che farmi piacere».