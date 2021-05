Bottiglie e bicchieri abbandonati sulle panchine: l'inciviltà corre sul lungomare di Trani

Il covid ci renderà persone migliori. O per lo meno così si sperava più di un anno fa, all'inizio della pandemia. A giudicare dai continui episodi d'inciviltà in città così però non sembrerebbe.Le immagini che vi proponiamo quest'oggi scattate sul lungomare di Trani non hanno bisogno di molte spiegazioni e parlano da sole. Quello che resta agli occhi di guarda è semplicemente un profondo senso di amarezza. Dalla serie, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Eh no, neanche la pandemia è riuscita a renderci persone migliori.