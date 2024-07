Inciviltà in via Po, residenti cercano soluzioni: «Situazione insostenibile»

Sporca, insicura e buia. Si presenta così, di sera, la, nei pressi della Penisola di Colonna, su cui sorge anche un piccolo anfiteatro. L'area in questione, di circa 2000 metri quadri, ancorché molto adiacente a delle palazzine private di recente costruzione (2019), è diSono tante le problematicità ivi riscontrate. Sporcizia, come mozziconi, bottiglie, carte e cartacce, e non solo: sui gradoni dell'anfiteatro sono evidenti leI lampioni dell'illuminazione pubblica sono spenti da circa due anni.I residenti segnalano chiasso nelle ore notturne, fino all'alba, con musica ad alto volume. Nubi di fumo di sigaretta e non solo sono entrati più volte nelle abitazioni. I cittadini lamentano, inoltre, interventi di pulizia sempre più sporadici.La sporcizia non si limita – rimarcano i residenti – a deturpare l'estetica, ma consentono la proliferazione di blatte e topi, i cui avvistamenti si fanno, di giorno in giorno, sempre più numerosi. Sulla pavimentazione della piazzetta vi sono tracce di "olio". I cittadini lamentano, infatti, la sosta notturna di auto e motori.Gli stessi, stanchi di questa situazione, cercano di porvi rimedio nei limiti delle loro possibilità: rimboccandosi le maniche per le pulizie e denunciando sovente gli episodi di vandalismo e criminalità. Due di questi, in particolare, sono stati assai incresciosi: il fracassamento del vetro di un parapetto (un anno fa) e, più recentemente, il tentativo di sfondamento di un portone (maggio 2024).Che ne sarà, dunque, della piazzetta di Via Po? I residenti hanno molto apprezzato la volontà da parte delladi organizzare, di tanto in tanto, delle iniziative liturgiche, così come hanno molto gradito l'evento, più recente, dell'Si percepisce vivamente il desiderio profondo di unae finanche adibita allo svolgimento di attività culturali.Gli stessi stanno valutando, infatti, di presentare al Comune di Trani una proposta dinonchè la messa in sicurezza della stessa attraverso la realizzazione, a proprie spese, di un progetto disul modello della Villa Comunale, mediante la predisposizione di orari di apertura/chiusura con appositi servizi di vigilanza e custodia.È stata ventilata, altresì, la possibilità di costituire un Comitato: il, finalizzato quest'ultimo a dare voce alle esigenze più sentite da parte dei cittadini che abitano nella Penisola e fungere da anello di congiunzione con le istituzioni competenti.