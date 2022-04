Vandali in una zona, incivili in un'altra: una battaglia quotidiana

"Vergognoso fenomeno dell'abbandono rifiuti su via Capirro: stamattina ancora visibili i segni dell'inciviltà e delle scampagnate del 25 aprile. Difficile "liberarsi" dagli incivili!". Davvero difficile, evidentemente, dato che anche oggi registriamo l'ennesima segnalazione di vere e proprie discariche abusive su quella strada, arteria viaria di gran passaggio, frequentata e trafficata, al centro di una zona sempre più popolata.Contro l'inciviltà e la maleducazione di taluni però non c'è controllo che tenga: quell'angolo (ma non soltanto quello) quotidianamente viene "scelto" da chi non ha buon senso, non ha educazione, è fondamentalmente un incivile che senza scrupolo alcuno decide di abbandonare sacchi di immondizia per strada. Eppure a poche centinaia di metri esiste un'isola ecologica, e ancora un'altra è fissa in via dei Finanzieri, oppure sarebbe non difficile adeguarsi agli orari ed alle giornate di conferimento, come fa la stragrande maggioranza dei tranesi.