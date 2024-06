"Buio e luna piena": a Trani black out del sabato sera. Disagi.

Il titolo di una celebre canzone di Franco Califano sembra la colonna sonora di una particolare situazione che si è creata questa sera a Trani: uno splendido plenilunio iniziato ieri sera, in coincidenza con il solstizio d'estate, quello che gli indiani d'America chiamavano "Luna della fragola ", poiché in concomitanza con la raccolta delle fragole, appunto, è stato ammirato grazie a un disagio arrivato in città nel bel mezzo del sabato sera ovviamente con non pochi disagi. Un blackout - che chiameremo appunto "buio e luna piena", ha colpito infatti la zona di Trani centro e alcune zone di Capirro; un po' alla volta, la corrente è tornata ma prima della mezzanotte ma a fasi alterne, alimentando problemi tra i cittadini. Forse il caldo torrido di oggi ha ch visto troppi condizionatori accesi? O un nuovo furto o tentativo di furto di rame? Al momento nessuna notizia, se non. problemi come al solito connessi alla interruzione della energia elettrica, soprattutto nei locali ma anche nei condomini, con ascensori fermi e cancelli bloccati: ma almeno una visione magica, apparsa come un sole a mezzanotte , una luna che è potuta risplendere avvolte dal buio in una maniera del tutto speciale. A farlo apposta non ci saremmo riusciti, ma si sarebbe fatto volentieri a meno, anche perché probabilmente per tentativi di riparazione di un guasto la corrente ha cominciato ad andare e venire di continuo creando problemi a elettrodomestici e dispositivi elettronici.