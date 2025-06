Buon compleanno Ugo Foà, cittadino onorario di Trani

Oggi, 20 giugno 2025, Ugo Foà compie 97 anni. Una vita interamente dedicata alla Memoria, all'impegno civile ed alla difesa della dignità umana. Trani, che nel 2021 gli ha conferito la cittadinanza onoraria, si unisce ancora una volta nell'esprimergli i più sinceri auguri, con profonda riconoscenza. Nato a Napoli nel 1928, Ugo Foà fu espulso dalla scuola elementare nel 1938, vittima delle leggi razziali fasciste. Da quel momento, la sua esistenza è stata segnata dal desiderio di trasformare la sofferenza in testimonianza. Con la pacatezza e la lucidità che lo contraddistinguono, ha attraversato i decenni portando nelle scuole e nei luoghi pubblici il racconto di un'ingiustizia che non deve essere dimenticata.La sua presenza a Trani, più volte invitato in occasione di incontri pubblici e momenti istituzionali, è rimasta viva nella memoria cittadina come esempio di coraggio civile e coerenza morale. Oggi, in un tempo attraversato da profonde inquietudini internazionali, l'impegno di Ugo Foà risuona con ancora maggiore forza. Il suo esempio invita a riflettere sul senso della responsabilità, sul valore della giustizia e sulla sofferenza dei civili in ogni parte del mondo.Foà ha sempre parlato in nome della dignità, mai del rancore; ha sempre invocato la Memoria non per ancorarsi al passato, ma per chiedere un presente più umano. E proprio in questo sta la sua grandezza: nell'averci insegnato che l'orrore non ha confini né giustificazioni, e che ogni violazione della vita umana – ovunque avvenga – merita la stessa attenzione, la stessa condanna. In questo giorno speciale, Trani non celebra soltanto un compleanno straordinario, ma rinnova, insieme a Foà, un impegno collettivo: quello di restare vigili, consapevoli, umani. E di continuare a chiedere, a gran voce, la Pace. Perché la Memoria non sia solo un esercizio del ricordo, ma una forma viva di responsabilità. Buon compleanno, Ugo. Trani ti è vicina, oggi più che mai