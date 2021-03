Buoni vicini, a Trani movimentato un giro d'affari pari a 200mila euro

L'Ufficio Suap ha espletato tutte le istruttorie ed i relativi controlli in relazione alle richieste di rimborso già pervenute. L'Ufficio sta costantemente sollecitando i commercianti aderenti che non hanno ancora provveduto a presentare la documentazione necessaria ai fini dei rimborsi. A tutela della celerità della prima liquidazione e nell'interesse dei commercianti, l'Ufficio attenderà sino alle ore 14 di lunedì 8 marzo, poi procederà alla liquidazione in favore di chi ha già completato la procedura di invio.Alla data di oggi, all'Assessorato risultano spesi 830 buoni per un valore complessivo di oltre 16.000 euro. Dalla media degli scontrini, si stima che la movimentazione creata dall'iniziativa abbia generato un volume di affari pari a 200.000 euro.