C'è anche Trani nella Sophia migliore attrice ai David

L'artista ha ritirato il premio visibilmente commossa: «Senza il cinema non posso vivere», sono state le sue prime parole a caldo. «L'emozione è la stessa del primo David di 60 anni fa è anche di più», ha detto Loren che ha ringraziato i produttori e tutta la troupe.

Standing ovation al teatro delle vittorie per Sophia Loren. All'attrice simbolo di italianità, 86 anni, è andato il premio di migliore attrice protagonista per il film La vita davanti a sé ai David di Donatello. Le riprese della pellicola sono state fatte quasi interamente tra Bari e: in particolare le scene tranesi sono state girate nel quartiere ebraico e hanno visto tornare Sofia Loren in città dopo trent'anni, quando girò con la Wertmuller "Sabato, domenica e lunedì".