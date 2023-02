Caduta la chioma di una palma davanti alla Villa comunale: area già in sicurezza

Tronco marcio per via della pianta ammalata? Punteruolo rosso? Saranno da valutare le cause che hanno di fatto spazzato via la chioma di una delle grandi palme davanti all'ingresso della villa comunale dal proprio tronco.Il fortissimo vento di tramontana che da ieri sera soffia sulla città sta provocando non pochi problemi: è sicuramente uno scampato pericolo la rovinosa caduta di questo pesantissimo fogliame che avrebbe potuto provocare conseguenze ben peggiori.L'area è stata già messa in sicurezza dalla Polizia locale.