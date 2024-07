Calici di San Lorenzo: una settima edizione tutta da vivere

sinonimo dimaè ormai da anni anchedi "".L'ormai consuetocheedritornacon la suaUncapace die che,, ha vistoildialle magiche serate.il numero dellesarebbe stato intorno alleLaavrà luogonella zona deldella città. L'ingresso al percorso sarà libero."Ogni anno nuove realtà e programmi ma",ai nostri microfoni sull'evento.che, si può dire, faccia rima e siacon: "saranno presenti circa 40 cantine. Sicuramente un evento che è capace di dare grande visibilità a livello turistico a tutta la città", prosegue l'assessore.Qualche, la dà ai nostri microfoni ancheresponsabile dell'evento per il secondo anno consecutivo: "Posso affermare, facendo un confronto con gli scorsi anni, che quest'anno c'è stato un crescendo in termini di qualità, prestigio e notorietà delle aziende presenti all'evento. Tra le diverse tipologie di vini troveremo: bianchi, rossi e rosati, oltre a spumanti, tutti prodotti in Puglia prevalentemente da vitigni autoctoni".Sarà in oltreaccedere atramiteacquistabile sul sito.avrà unatanto delle aziende quanto dei prodotti pugliesi,ladell'associazione "" Stefania De Toma: "novità importante è che "Calici di San Lorenzo" va oltre Oceano: tramite rapporti che si sono intessuti con il Sud America e con la Cina, la nostra città diviene portavoce di queste eccellenze anche molto molto lontano".Oltre al vino, come detto, spicca anche la gastronomia, che quest'anno avrà ben 4 postazioni. Si ricorda anche che, come ogni anno, sarà possibile effettuare degustazione di oli tipici.Confermata la presenza di due osservatori astronomici, messi a disposizione dall'associazione Cieli Stellati di Puglia.Un evento che anche nella sua settima edizione non invecchia, ma che anzi, come il vino stesso, pare migliorare sempre più.