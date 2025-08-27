Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando

Un nuovo inizio nel segno della continuità, con lo sguardo rivolto al tessuto economico e sociale della sesta provincia. Questa mattina, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani, si è svolta la conferenza di presentazione ai giornalisti tenuta dal, affiancato dalL'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare le linee operative e le priorità del nuovo comando, raccogliendo l'eredità lasciata dal, trasferito a Roma per un nuovo incarico presso il Comando Generale.«Le missioni che ci sono affidate – ha spiegato Di Cagno – derivano dagli obiettivi di programma del governo e del Comando Generale, che calano a cascata sui reparti territoriali. Restano centrali le emergenze sul piano fiscale e ambientale, ma anche, mi permetto di dire, la tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. In questo contesto la polizia tributaria mantiene come macro-obiettivo l'equità, principio cardine dell'azione di controllo e prevenzione».Un focus particolare sarà rivolto al, con attenzione alla salvaguardia delle uscite programmate fino al 2026: «Si tratta di un'opportunità che deve essere sfruttata fino in fondo – ha precisato Di Cagno – e che richiede il massimo impegno della Guardia di Finanza per vigilare sulla legalità e sull'efficienza degli investimenti. In caso negativo ci rimette l'economia e direttamente anche lo Stato».È intervenuto anche il Tenente Salvatore Colella, neo Comandante della Compagnia di Trani, che ha sottolineato: «Il tessuto economico di Trani è particolarmente sviluppato, soprattutto nel comparto turistico. Le attività di prevenzione riguarderanno in modo specifico la materia fiscale e i controlli relativi alle erogazioni pubbliche. Il nostro terzo obiettivo strategico è rappresentato dalla tutela dei mercati, per garantire condizioni di concorrenza leale e trasparente».Il Colonnello Di Cagno ha infine rivolto un messaggio ai cittadini: «La caserma è sempre aperta. La Guardia di Finanza si pone come una forza di polizia con una forte vocazione sociale, vicina al territorio e alle sue esigenze».