Guardia di Finanza Bat: presentazione Di Cagno e Colella. <span>Foto Ida Vinella</span>
Guardia di Finanza Bat: presentazione Di Cagno e Colella. Foto Ida Vinella
Territorio

Cambio al vertice Guardia di Finanza Bat: Di Cagno traccia la rotta del nuovo comando

Presente anche il Tenente Salvatore Colella, da luglio alla guida della Compagnia di Trani

Trani - mercoledì 27 agosto 2025 13.03
Un nuovo inizio nel segno della continuità, con lo sguardo rivolto al tessuto economico e sociale della sesta provincia. Questa mattina, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani, si è svolta la conferenza di presentazione ai giornalisti tenuta dal Colonnello Andrea Di Cagno, neo Comandante Provinciale, affiancato dal Tenente Salvatore Colella, da luglio alla guida della Compagnia di Trani.

L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare le linee operative e le priorità del nuovo comando, raccogliendo l'eredità lasciata dal Colonnello Pierluca Cassano, trasferito a Roma per un nuovo incarico presso il Comando Generale.

«Le missioni che ci sono affidate – ha spiegato Di Cagno – derivano dagli obiettivi di programma del governo e del Comando Generale, che calano a cascata sui reparti territoriali. Restano centrali le emergenze sul piano fiscale e ambientale, ma anche, mi permetto di dire, la tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. In questo contesto la polizia tributaria mantiene come macro-obiettivo l'equità, principio cardine dell'azione di controllo e prevenzione».

Un focus particolare sarà rivolto al PNRR, con attenzione alla salvaguardia delle uscite programmate fino al 2026: «Si tratta di un'opportunità che deve essere sfruttata fino in fondo – ha precisato Di Cagno – e che richiede il massimo impegno della Guardia di Finanza per vigilare sulla legalità e sull'efficienza degli investimenti. In caso negativo ci rimette l'economia e direttamente anche lo Stato».

È intervenuto anche il Tenente Salvatore Colella, neo Comandante della Compagnia di Trani, che ha sottolineato: «Il tessuto economico di Trani è particolarmente sviluppato, soprattutto nel comparto turistico. Le attività di prevenzione riguarderanno in modo specifico la materia fiscale e i controlli relativi alle erogazioni pubbliche. Il nostro terzo obiettivo strategico è rappresentato dalla tutela dei mercati, per garantire condizioni di concorrenza leale e trasparente».

Il Colonnello Di Cagno ha infine rivolto un messaggio ai cittadini: «La caserma è sempre aperta. La Guardia di Finanza si pone come una forza di polizia con una forte vocazione sociale, vicina al territorio e alle sue esigenze».

  Guardia di Finanza
