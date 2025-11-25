Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio tra via Avv. Vittorio Malcangi e viale De Gemmis, ma l'avvio improvviso del cantiere ha creato forti disagi agli automobilisti per via della mancata segnalazione -o sicuramente inadeguata in un luogo di traffico così nevralgico, all'ingresso della città - degli stessi. Molti conducenti raccontano di essersi trovati davanti, senza alcun preavviso, transenne e strutture metalliche proprio nel punto in cui fino a ieri era in funzione il semaforo. «Ho frenato di colpo, pensavo ci fosse un incidente», spiega un automobilista; un altro aggiunge: «L'impalcatura l'ho vista solo all'ultimo secondo, non c'erano cartelli che avvisavano». La mancanza di segnaletica adeguata ha provocato manovre improvvise, inversioni brusche e momenti di confusione in uno snodo particolarmente trafficato, soprattutto per chi si dirige verso le zone delle spiagge. È già emerso anche un episodio di multa, che ha alimentato ulteriormente il malcontento di chi si è sentito sorpreso e, in qualche caso, persino penalizzato da una situazione non comunicata. La realizzazione della rotatoria era prevista da tempo, ma i cittadini sottolineano che un'opera così attesa meriterebbe una gestione dei lavori più ordinata, trasparente e soprattutto segnalata con chiarezza. È auspicabile che già nelle prime ore di domani vengano installati avvisi visibili,h indicazioni sulle deviazioni; e magari si faccia luce sui casi di multa legati alla giornata odierna, così da evitare che un intervento utile finisca per creare ulteriori rischi o disagi alla circolazione.