Capitan America diventa realtà

Durante la Seconda Guerra Mondiale il soldato Steve Rogers si sottopone ad un esperimento biologico grazie al quale diventa il super - soldato, ovvero il leggendario Capitan America.Per quanto sia affezionato a questo personaggio capisco perfettamente che si sta parlando di un film e non esiste niente di tutto questo nel mondo reale…un attimo…devo fare una rettifica…esiste!Secondo alcune notizie giornalistiche (The Sun) la Francia, come la Cina, starebbe conducendo degli esperimenti genetici per potenziare i propri soldati con vista e udito più fini: praticamente, dei soldati bionici, membri delle loro forze armate con migliori capacità «fisiche, cognitive, percettive e psicologiche».Nel contesto di queste tecnologie rientra lo sviluppo di cure mediche per prevenire il dolore, lo stress e l'affaticamento, e sostanze che migliorerebbero la resilienza mentale se un soldato venisse fatto prigioniero. Ciò che ci si prefiggono di fare è modificare il DNA di questi super – soldati, favorendo un aumento della forza, della velocità, della resistenza.Insomma la vicenda di Cap potrebbe ripetersi, speriamo solo che non avvengano gli stessi avvenimenti visti in Avengers.