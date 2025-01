Carabiniere indagato a Rimini, la solidarietà della città di Trani a firma di Giovanni Paradiso

Le parole di Giovanni Paradiso sempre a sostegno dell'Arma dei Carabinieri dopo la vicenda della sera del 31 che ha scosso non solo la cittadina Riminese ma tutta l'Italia dove Trani non solo ne fa da perla ma soprattutto si distingue per un ottimo ed efficiente Comando provinciale dei Carabinieri.Siamo a sostegno al Comandante di stazione Carabinieri della caserma di Villa Verrucchio che ha fermato un 23 extracomunitario armato di un fendente evitando cosi una strage, per poi successivamente essere indagato per eccesso colposo di legittima difesa.La procura conferma che è un atto dovuto per garantire trasparenza. Ma come possiamo accettare che chi rischia la vita per proteggerci, venga trattato come un criminale?Il suo intervento che ha portato la morte di questo criminale è stato purtroppo necessario ma soprattutto coraggioso.Come ribadisce il segretario del nuovo sindacato carabinieri non è abuso ma è un dovere.A questo punto ci chiediamo in che Italia vogliamo vivere? Anche Trani a sostegno del Luogo tenente carica speciale Luciano Masini.