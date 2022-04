Caro bollette, aumentano i costi delle verdure

"Il boom delle quotazioni per i prodotti energetici e le materie prime si riflette sui costi di produzione del cibo ma anche su quelli di confezionamento" e quindi "crescono i prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari nel carrello con aumenti che arrivano all'8,1% per la frutta fino al 17,8% per le verdure", mentre "nei campi e nelle stalle è crisi profonda con più di un'azienda agricola su 10 (11%) che è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività". E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia sulla base dei dati Istat di marzo."Nelle campagne - continua Coldiretti - si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio con incrementi dei costi correnti di oltre 15.700 euro in media ma con punte oltre 47mila euro per le stalle da latte e picchi fino a 99mila euro per gli allevamenti di polli, secondo lo studio del Crea".