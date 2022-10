Caro bollette, il Comune mette a disposizione 150mila euro per aiutare le fasce più deboli

Social Video 2 minuti Caro bollette, intervento del sindaco Bottaro e assessore Rondinone

«Siamo molto preoccupati per l'impatto che avranno le prossime bollette. Abbiamo deciso di non aspettare le decisioni del nuovo Governo anche perché la nostra gente non può aspettare»: sono le parole del sindaco di Trani Amedeo Bottaro. «Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico per ottenere un contributo straordinario per il corrente anno e relativo al pagamento delle utenze domestiche in favore di cittadini in situazione di disagio economico. Abbiamo individuato 150 mila euro di risorse comunali da destinare al caro bollette per aiutare da subito le fasce più deboli della popolazione. Chiaramente ci aspettiamo misure concrete da parte del Governo, sia per quanto riguarda la nostra comunità che per la vita dei Comuni: gli aumenti previsti rischiano di mettere a rischio numerosi servizi indispensabili».