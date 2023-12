"Casa del fare assieme" nell'Ospedaletto: una targa per la dottoressa Coniglio

La prima messa di Natale celebrata all'ospedaletto ha rappresentato quasi una benedizione di tutte le attività che si stanno susseguendo a supporto della comunità dei cittadini di Trani, soprattutto i più bisognosi di assistenza e supporto.La "casa del fare assieme" raccoglie infatti tante associazioni di volontariato della città unite - a dimostrare che insieme e in armonia si va più lontano e si raggiungono obiettivi importanti - in una forza comune proiettata all'ascolto e alla cooperazione per la risoluzione di tanti problemi; ma anche ad attività di festa e gioiosa condivisione come appena avvenuto nel mercatino di Natale di domenica scorsa.A termine della cerimonia religiosa è stata consegnata, come riconoscimento per le attività svolte, alla Dott.ssa Maria Coniglio , dirigente medico ed ematologa dell'Ospedaletto, come operatore onorario del Fare assieme.Alla cerimonia hanno partecipato i pazienti i Dirigenti ed operatori dell Ospedaletto insieme a numerose associazioni del territorio: Tribunale dei diritti del malato, Cittadinanza attiva, Nuovi Orizzonti, Ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati, volontari della Croce Rossa, volontari dell Oer, volontari delle Divine Misericordiae, il circolo Walter Tobagi, tanti donatori di sangue, il consigliere comunale Pasquale De Toma e Luigi Cirillo.Grande partecipazione - alla messa e poi alla cerimonia di consegna della targa alla dottoressa Coniglio, da parte operatori e dirigenti dell ex ospedale di Trani: "Sono grata ed emozionata - ha dichiarato la dottoressa - per questo riconoscimento che costituisce per me uno stimolo a cooperare con tutti gli altri operatori della "Casa del fare assieme "per attività sempre nuove e utili alla comunità, con lo sguardo sempre attento ale persone più fragili o che attraversano un momento difficile della propria esistenza".