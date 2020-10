Caso covid in un ristorante di cucina giapponese a Trani, chiuso per sanificazione

Ancora un esercizio commerciale costretto a chiudere a causa di un dipendente risultato positivo al Coronavirus. Il locale in questione è Sayurisan, ristorante di cucina giapponese sul Porto di Trani. A darne ufficialmente notizia la direzione in un post su Facebook: «Siamo venuti a conoscenza di un caso di positività all'interno del nostro staff! Annulliamo l'evento di stasera e chiudiamo per qualche giorno per sanificare i locali interni e sottoporre tutto lo staff a tampone per la salvaguardia nostra e di tutti voi. Aspettiamo di riaprire in sicurezza. Vi aggiorniamo per ulteriori comunicazioni. Chiediamo di non allarmarvi - concludono - in quanto la persona in questione era già in autoisolamento da una settimana».