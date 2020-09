Caso Covid in uno dei negozi Edward di Trani: «Pronti a riaprire in sicurezza»

«Siamo felici di comunicare alla nostra Clientela che, a seguito degli accertamenti avviati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, tutto il nostro staff venuto in contatto con un caso di infezione da covid-19 è risultato negativo ai tamponi faringei eseguiti». A dichiararlo è la proprietà del gruppo "Edward Donna" di Trani per ricostruire quanto accaduto nei giorni scorsi e rassicurare la clientela.«Le misure di prevenzione rigidamente adottate nel nostro negozio hanno infatti consentito di garantire la piena sicurezza dei nostri Dipendenti e dei nostri Clienti. Ciononostante ci siamo attenuti alle direttive impartite dalla ASL mettendo cautelativamente in isolamento tutto il personale che ha avuto contatto con l'infezione. Pertanto, dopo aver eseguito la completa disinfezione e sanificazione ambientale dei locali, già da domani potremo riaprire il negozio di abbigliamento giovane con il personale che non ha avuto contatto con l'infezione e a breve riapriremo l'intera attività. Precisiamo anche che gli altri negozi Edward Uomo ed Edward Sposa, non essendo stati interessati dalla vicenda, continuano a svolgere regolarmente la loro attività.Ringraziamo il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Trani per il grande lavoro che quotidianamente profonde onde assicurare la tutela della salute dei cittadini. Chiediamo alla nostra clientela di continuare ad avere fiducia in noi e nella nostra professionalità, dimostrata anche in questo particolare momento. Ci stringiamo intorno al nostro fondatore affinché possa superare con forza e tenacia anche questa prova, come ha sempre fatto nella sua vita».