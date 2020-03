Caso di Coronavirus a Trani: il sindaco ordina la quarantena della famiglia dell'uomo infettato

Chiusura per un giorno anche della scuola De Amicis per un intervento di disinfezione

Social Video 2 minuti Coronavirus a Trani, le disposizioni del sindaco

Un caso di contagio da Covid - 19 è stato registrato nella provincia di Barletta - Andria – Trani. Si tratta di un uomo di Trani di 47 anni. Sottoposto a tampone faringeo è risultato positivo a seguito di analisi svolte presso il Policlinico di Bari.Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, dopo aver attivato con la Prefettura e la Asl BAT tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, ha deciso di firmare un'ordinanza nella quale viene fatto obbligo a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto risultato positivo di osservare la misura della quarantena con permanenza domiciliare e sorveglianza attiva, per 14 giorni.Il primo cittadino, che nei giorni scorsi aveva già disposto una sanificazione di tutte le scuole della città (effettuata da venerdì 28 febbraio a lunedì 2 marzo), ha disposto per la giornata di mercoledì 4 marzo la chiusura della scuola De Amicis per un intervento di disinfezione della stessa per meri fini precauzionali in attesa degli esiti delle analisi a cui saranno sottoposti nelle prossime ore i componenti del nucleo familiare.