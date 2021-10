Cattivi odori nel quartiere Stadio, aria irrespirabile a partire dal pomeriggio

«Sono giorni che l'aria è irrespirabile nella zona in cui abitiamo, dal tardo pomeriggio sino al mattino seguente non possiamo più aprire le finestre e balconi». La segnalazione ci giunge da una nostra lettrice residente nel quartiere stadio, nei pressi della chiesa di San Magno, che lamenta cattivi odori, sicuramente non amputabili a detta della cittadina, a roghi di frasche e che si estendono sino al ponte di via Istria.«Sia io che altre persone del mio condominio abbiamo contattato i Carabinieri i quali hanno detto che la competenza è della Forestale, in un'altra chiamata hanno detto che è dei vigili. Appena diventa buio - spiega la lettrice - sicuramente qualcuno accende roghi per smaltire rifiuti. A chi compete davvero la repressione di questi fenomeni? E come mai nessuno dell'Amministrazione comunale se ne interessa? L'assessore all'ambiente non esiste in questa città?». «La cosa assurda - conclude infine la residente - è che sta succedendo ogni giorno, quindi davvero se solo le autorità si dessero da fare probabilmente risalirebbero ai responsabili».