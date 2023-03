Soppressione passaggio a livello, Comitato di Quartiere: «Ingiustificato il silenzio dell'Amministrazione»

«Veniamo a conoscenza che "Gennaio 2024" dovrebbe essere la data di inizio dei lavori di soppressione del passaggio a livello di via De Robertis e di realizzazione del sottovia veicolare e pedonale. Ed è lo stesso articolo ad indicare anche la durata dei lavori, ossia "da quel momento dovranno passare 600 giorni naturali e consecutivi – si legge – prima di consegnare l'opera alla collettività". Ebbene, saperlo dalla stampa già desta perplessità, ma ancor peggio è che, passati alcuni giorni dalla pubblicazione dell'articolo, l'Amministrazione Comunale non ha smentito né confermato, avvalorando, in sostanza, le indiscrezioni giornalistiche. È un silenzio che non può trovare giustificazione alcuna, sia perché una tale ed imponente opera infrastrutturale avrebbe meritato comunicazioni ufficiali da Palazzo di Città (o quanto meno aggiornamenti) sia perché la previsione di durata dei lavori, 600 giorni, è pura utopia! Quindi, vista l'ormai vicina soppressione del passaggio a livello, ci auguriamo che qualcuno scenda da Palazzo di Città e venga nel nostro abbandonato Quartiere a dire (e soprattutto illustrare), con largo e doveroso anticipo, quando inizieranno i lavori e cosa ne sarà di veicoli e pedoni durante lo svolgimento, affinché ben 10.000 residenti e decine di esercizi commerciali non vengano lasciati isolati e abbandonati».