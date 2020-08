Dopo 40 anni, al via le operazioni di demolizione del rudere di via Di Vittorio

Social Video 1 minuto Rudere via Di Vittorio

Dopo 40 anni sono state avviate questa mattina le operazioni di demolizione del rudere in via Di Vittorio (quartiere stadio), una struttura, nata per diventare un asilo, e mai portata a termine. In quel luogo per troppi anni abbandonato al degrado, sorgerà un campo polivalente e un'area a verde pubblico. A presenziare ai lavori il sindaco Amedeo Bottaro e il parrocco della Parrocchia San Magno, don Dino Cimadomo.Il provvedimento di concessione in favore della Parrocchia San Magno era stato approvato dal Consiglio lo scorso 13 febbraio, a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo tempio di culto, a cura degli architetti Sergio D'Addato e Bario Natalicchio, avvenuta il 22 febbraio.Il provvedimento comunale s'inserisce a complemento del nuovo progetto parrocchiale: una volta abbattuto il rudere, ormai fatiscente, i residenti potranno così godere di uno spazio verde a corredo della nuova chiesa, attesa da anni.