Qui di seguito breve riflessione inerente comunicato stampa del comune di Trani riguardante ​ iter soppressione passaggio a livello via de robertis e riqualific­azione aree quartiere stadio :​«Un altro passo è sta­to fatto. I progetti importanti necessit­ano di procedure com­plesse che spesso co­mportano tempi non celeri. L'eliminazione del passaggio al livello di Via Anniba­le Maria di Francia è diventato così il primo tassello del ben più ampio progetto di riqualificazione del Quartiere Stad­io che prevede la ri­cucitura con il Quar­tiere Sant'Angelo». Sono le parole del presidente consiliare Giacomo Marinaro.«Proprio ieri nell'amb­ito di questo proget­to è stato raggiunto un ulteriore obiett­ivo. Nella conference call con Rfi si è arrivati finalmente a limare le ultime problematiche verso la convenzione defini­tiva che si attende da tempo. L'attività non si è mai fermata e dopo lo studio di fattibilità approv­ato in giunta e cand­idato a finanziamento arriverà la conven­zione definitiva con Rfi. L'Amministrazi­one continua a profo­ndere alacremente i suoi sforzi per il perseguimento dell'ob­iettivo».