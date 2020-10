Eletto il nuovo consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Stadio "Alberolongo"

Sabato 10 ottobre si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Stadio "Alberolongo". Per il mandato 2020-2022 è stato eletto Presidente il sig. Michele Campagna, il quale ha assegnato la carica di Vice Presidente al Consigliere Piero Dibitonto, la carica di Segretario al Consigliere Giovanni Volpe, la carica di Tesoriere al Consigliere Giuseppe Garofalo. A completare il Consiglio c'è Michele Bufi, Presidente uscente, al quale rivolgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti per la dedizione e l' impegno costantemente mostrati. I sacrifici e le battaglie degli ultimi anni resteranno un patrimonio prezioso che oggi aiuta ed incoraggia, noi Consiglieri, ad assumere l'onore e l'onere di questo incarico.Il nostro impegno prioritario sarà ricreare un senso di appartenenza, sia in chi risiede nel Quartiere sia in chi vi gestisce le numerose attività commerciali, professionali ed associative affinché ciascuno, sentendolo come proprio, partecipi e collabori alla cura ed al miglioramento di esso. Senso di appartenenza come linfa di partecipazione e collaborazione, che ci impegneremo a tradurre in azioni concrete; a tal fine, la casella di Posta Elettronica: quartierestadio@gmail.com e la pagina Facebook Comitato di Quartiere Stadio "Alberolongo"ci consentiranno tanto una comunicazione diretta per condivisioni e segnalazioni quanto un'immediata conoscenza delle iniziative.Costante, quindi, sarà il nostro impegno ad accrescere l'interazione tra tutte le realtà del Quartiere, a beneficio del progresso della comunità e del dialogo con l'Amministrazione comunale, con la quale, in particolare, ci auguriamo di poter instaurare un proficuo confronto. Cercheremo, insomma, di occuparcene al meglio, sapendo che molto c'è da fare, ma garantendo competenza e, soprattutto, amore per il nostro Quartiere.Non sarà facile, ma confidiamo nel supporto di tutti.