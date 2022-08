Corre il pericolo sotto il ponte della 16bis, manca l'illuminazione da più di due settimane

«Sono ormai passare più di due settimane da quando l'illuminazione posta sotto il ponte della SS 16 bis vicino al campo sportivo è spenta. Interpellata l'Amet ci informa che non è di sua competenza». E' quanto denuncia un residente del quartiere Stadio tramite la redazione di Traniviva che aggiunge: «Abbiamo paura per i nostri figli che, vista la stagione estiva, rientrano a casa in tarda ora. Inoltre successivamente al crollo del ponte Morandi di Genova - prosegue il cittadino - sono stati posizionati dei yersey per tutto il perimetro che dovevano impedire l'accesso al di sotto dello stesso ponte per poter eseguire dei lavori di manutenzione che ad oggi non abbiamo avuto modo di notare, abbiamo solo notato l'impossibilità di attraversamento pedonale. C'è da notare, inoltre che al di sotto del ponte è diventato un campo minato per tutti gli escrementi che i cani lasciano e i loro padroni non raccolgono. L'Amiu spesso interviene per la pulizia ma non è sufficiente. È diventato anche un deposito di auto abbandonate da molto tempo e le stesse senza copertura assicurativa. Speriamo - conclude - che questo articolo possa essere veicolo di risoluzione di tutti questi problemi».