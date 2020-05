Centro storico e pavimentazione: ancora problemi

In vista della candidatura a capitale della cultura, ed in generale per la dignita' dei luoghi, si fanno piu' pressanti le preoccupazioni di alcuni cittadini, con relative segnalazioni, per il recupero del decoro urbano. Oggi ci troviamo dinanzi al Palazzo sede dell'Archivio di Stato. Come documentato dalla foto di un nostro lettore, lo stato della pavimentazione e' davvero pessimi.Basole spaccate e relativo dislivello, effetto estetico desolante, a due passi dalla Cattedrale, nel cuore del blasonato centro storico. S'intervenga quanto prima. Trani ha bisogno, in alcune zone, di recuperare il suo decoro, la sua dignita'.