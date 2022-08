Cercasi protagonisti per lo spettacolo “Lo Spazio delle Relazioni”, in programma per il Festival “Sirene”

Una occasione per regalare emozioni. Dopo aver girato l'Italia ed ottenendo un grande successo di pubblico e critica, lo spettacolo "Lo Spazio delle Relazioni", giunge a Bisceglie, in occasione della 2^ edizione del Festival SIRENE.Il coreografo Riccardo Fusiello, cerca 10 persone di tutte le età, dai 18 anni in su, che saranno i protagonisti della performance "Lo Spazio delle Relazioni" che andrà in scena giovedì 8 settembre all'interno della seconda edizione del Festival SIRENE a Bisceglie.Per la selezione non sono richieste particolari abilità o competenze se non la voglia di mettersi in gioco davanti ad un pubblico sul tema delle "relazioni".Le persone selezionate riceveranno una mail con indicazioni e verranno convocate il pomeriggio del 7 settembre per un incontro in cui apprenderanno le "regole" per partecipare alla performance. In scena saranno guidati dal coreografo.Per partecipare è necessario inviare una mail entro venerdì 2 Settembre all'indirizzo sirene@sonenale.it con oggetto "CALL RICCARDO FUSIELLO" con:- dati anagrafici e personali (nome, cognome, età, residenza, professione, recapito telefonico);- foto (figura intera e primo piano);- presentazione in max 5 righe, segnalando eventuali esperienze sceniche e/o di ballo (es. teatro, danza, balli di gruppo, tango, etc..);Il criterio di selezione sarà quello di comporre il gruppo più eterogeneo possibile. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni: www.sonenale.it