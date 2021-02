"Chiavi della città": udienza rinviata al 19 marzo prossimo

Udienza rinvita al 19 marzo per il procedimento "Chiavi della Città" che ipotizza intrecci fra calcio e politica per farti risalenti ad un periodo compreso fra 2017 e 2018: all'udienza di questa mattina presso palazzo Torres non è scaturita nessuna decisione, che invece sarà presa nell'udienza fissata in data 19 marzo prossimo. Il Gup Ivan Barlafante ha invitato il Pubblico ministero a rivalutare l'ipotesi contestata di abuso di ufficio.Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore della Repubblica titolare presso il Tribunale di Trani, Francesco Aiello, subentrato alla collega Silvia Curione, trasferitasi a Bari.Come si ricorderà l'inchiesta, e la richiesta di rinvio a giudizio, coinvolge a vario titolo Cosimo Giancaspro ex presidente del Bari calcio, dell'ex presidente del Trani, Michele Amato, dei dirigenti calcistici Michele Bellomo e Alberto Altieri, dell'imprenditore Emanuele Mosconi, del sindaco Amedeo Bottaro, dell'ex consigliere comunale Diego Di Tondo, dei dirigenti e funzionari comunali Casalino, Leonardo Cuocci Martorano e Pasquale Ferrante.Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore della Repubblica titolare presso il Tribunale di Trani, Francesco Aiello.