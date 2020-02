Chiude il ristorante di cucina giapponese in via Prologo, lo staff: «Psicosi da coronavirus»

«Cari e gentili clienti, con tristezza annunciamo la chiusura definitiva del nostro ristorante. Nonostante la nostra buona volontà, il calo drastico dovuto alla psicosi del coronavirus ha avuto la meglio». E' con questa motivazione che lo staff del ristorante di sushi in via Prologo ha annunciato poche ore fa la chiusura della propria sede in via Prologo. La psicosi da "coronavirus", più plausibilmente unita ad un calo della clientela, ha portato i proprietari del noto ristorante di cucina giapponese a chiudere definitivamente i battenti.«Grazie per fiducia, l'amicizia e l'affetto concordatoci durante la nostra gestione. Speriamo di ritrovarci un giorno in un' altra avventura».