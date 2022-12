Christmas Shopping, a Trani il festival del divertimento sabato e domenica

PROGRAMMA

SABATO 10 DICEMBRE

DOMENICA 11 DICEMBRE

È iniziato il conto alla rovescia per il "Christmas Shopping", il festival del divertimento in programma sabato 10 e domenica 11 Dicembre 2022 a partire dalle ore 17:00 in corso V. Emanuele a Trani.L'evento, organizzato dalla Confesercenti Provinciale BAT e il Distretto Urbano del Commercio, patrocinato dalla Città di Trani, si inserisce nell'ambito delle iniziative natalizie della rassegna comunale "Trani T'INCANTA", assessorati alle attività produttive e marketing e promozione territoriale.Il programma definitivo prevede due giorni di divertimento. L'apertura è dedicata ad una sfilata di auto d'epoca. Domenica, invece, spazio a spettacoli, animazione e all' enogastronomia con l'allestimento di banchetti di prodotti tipici e artigianali e leccornie per grandi e piccini.Di grande attrazione sarà l'angolo del Fumetto e l'esposizione di costruzioni Lego.corso V. Emanuele (da angolo via E. Baldassarre angolo via Marsala)Ore 17:00– 22:00 Raduno di auto d'epoca.corso V. Emanuele (da piazza della Repubblica ad angolo via Marsala)Ore 18:00 Esibizione banda "Il Preludio"Ore 19:00 Live Show curato dall'art director di Prive Boutique Coiffeur Tony LofocoOre 19.30 Esibizione "Studio danza" - spettacolo ispirato al colossal Harry PotterOre 20:00 Esibizione "Balance" Accademia di danza con le seguenti discipline: Musical Theatre Jazz – Danza Classica 1° - Danza moderna 3° - Hip Hop – CaraibicoOre 21:00 Dj setAttività Food & Beverage PresentiTutto Amore – Crepes. Pancake, DolciRiver Beer – BirraRetro Gusto – Vini, Moscato e Taglieri di Salumi e FormaggiPesce Fritto e Baccalà – Primi di Mare e Frittura di MareMauro Baldini – Castagne e Frutta seccaDonna Rosa – Pettole– Focaccia – Panzerotti FrittiBar Cioccolato Bianco – Panettoni Artigianali – Cioccolata Calda ArtigianaleL' Gherz – Panini con Carne di CavalloBar Europa – Dolci Natalizi – Panettoni Artigianali – American BarAl Fuso Pugliese – Caciocavallo Impiccato – Bombette Pugliesi – Focaccia AltamuraLe Creazioni di Stefania e Lucia – Oggettistica NataliziaIntrattenimentiLego Puglia Brick – Esposizione Modelli Lego Pugliabrick ed area ricreativa per bambini ed adultiRicreapuglia – Giochi da tavolo per bambini ed adultiLa Fumetteria – Esposizione Materiale Ludico e Fumettistico ed area ricreativa che regalerà carte Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon oltre a farli giocareSunset Animation – Casa di Babbo Natale – Musica Natalizia – Attrazioni per BambiniAssurd Batukada Band – Band di StradaComplesso Civico Bandistico del Maestro Romolo Anastasia – Orchestra Itinerante.Per il SocialeArges – Stand Arges Assistenza Malati OncologiciTrani 2.0 – Pesca SolidaleTrani Soccorso