Ciliento: «In arrivo i rimborsi nell'ambito del programma Garanzia Giovani»

«Importanti novità per quanto riguarda Garanzia giovani, per cui sono in arrivo i rimborsi ai giovani pugliesi, e il piano triennale delle Politiche Sociali 2022-2024. Su mia istanza e dei colleghi Donato Metallo, Francesco Paolicelli la VI commissione regionale ha udito l'assessore alla Formazione e al Lavoro, Sebastiano Leo, e il Capo Dipartimento, l'avvocato Silvia Pellegrini, per discutere del perché da diverso tempo tanti giovani e docenti non ricevono i rimborsi nell'ambito del programma "Garanzia giovani"». E' quanto dichiara in una nota la consigliera regionale, Debora Ciliento.«È emerso l'enorme lavoro svolto dall'Assessore e dal dipartimento nel districarsi tra i vari enti e ministeri che gestiscono le risorse finanziarie del progetto. In vista dell'avvio del nuovo bando la struttura tecnica ha dato ampia disponibilità a migliorare le procedure di competenza regionale. L'attenzione alle nuove generazioni ai loro percorsi educativi e formativi è una priorità dell'azione politica del Partito Democratico.Inoltre, in terza commissione, di cui sono componente, è stato presentato il V Piano triennale delle Politiche Sociali 2022-2024. Un lavoro importante della struttura tecnica e dell'Assessore che vede il sociale al centro del dibattito politico. Il piano si basa su tre parole chiave, frutto del confronto avuto in questo periodo: ripartire, valorizzare, includere. Il Servizio Sociale Professionale deve essere sempre più strutturato presso i comuni e capace di ascoltare le storie di disagio che vivono molte famiglie. Compito di tutti noi è tracciare nuovi percorsi che diano speranza e fiducia a chi vive situazioni complesse. La III commissione si è riservata di approfondire il documento per offrire ulteriori riflessioni per rendere il piano ancora più vicino ai bisogni delle nostre comunità».