Cinquepalmi: «La discarica dimenticata e l'indifferenza»

«Segnalerò alla Regione Puglia, al comune di Trani, ai cittadini e a chi rappresenta Amiu, che da circa un anno non vengono più pubblicate le analisi dai pozzi spia della nostra discarica in località Puro Vecchio»: lo dichiara in una nota Mariagrazia Cinquepalmi, già consigliera comunale.«Supponiamo che le stesse non vengano, da più di un anno, effettuate, le ultime pubblicate (2023) registrano il superamento del Nichel, NON NON CONFORME, nel solito pozzo P2M a monte del Lotto 1. Molti dei campioni analizzati continuano ad essere "non non conformi" con riferimento ai Solfati, Nichel, Fluoruri e Ferro. Mi chiedo e vorrei una risposta convincente, come mai non vengono più pubblicate le analisi dai pozzi spia e se con i lavori di messa in sicurezza terminati qualche mese fa la situazione dovesse essere diversa da quella attuale che continua a registrare la non conformità delle analisi con riferimento a determinati metalli pericolosi e, quanto questo possa incidere sulla contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e, dunque, sulla salute dei cittadini. Ad Andria, in questi giorni, numerosi cittadini sono scesi in piazza pacificamente per difendere il loro sacrosanto diritto alla salute. Le patologie tumorali ad Andria come a Trani, tra giovani ed anziani, sono aumentate notevolmente senza una apparente motivazione, chiediamoci almeno il perché. Ieri, come ogni domenica, sono andata al cimitero a salutare mio padre. In quel luogo triste ho incontrato due giovani donne con bambini piccoli con un turbante perché completamente calve. Andando via lungo corso Vittorio Emanuele ne ho incrociata un'altra con passeggino. La strana coincidenza mi ha turbato molto, soprattutto per la giovane età e, mi sono chiesta se esista una correlazione tra l'incidenza delle neoplasie sul territorio e l'inquinamento ambientale rinveniente dalla presenza della nostra ex discarica e di altri siti inquinati».