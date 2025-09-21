Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro"

Finalmente una iniziativa concreta dei consiglieri di opposizione. In un momento in cui tanti bambini con disabilità hanno bisogno di supporto per frequentare la scuola, vengono introdotte restrizioni arbitrarie che ne limitano l'accesso all'assistenza specialistica. Ecco i fatti: € 477.668,05 di economia di gara risultano accertati, ma non ancora impegnati. Ho chiesto chiarimenti ufficiali sull'utilizzo di questi fondi. Ho presentato accesso civico generalizzato per ottenere tutta la documentazione relativa agli avanzi vincolati dei fondi 2022–2024 e 2024–2026. È stato introdotto l'obbligo del certificato INPS per accedere al servizio, escludendo di fatto molti bambini con disabilità.Dove sono finiti gli avanzi degli anni passati? Perché non si utilizzano per garantire un servizio essenziale? Tutto questo accade nonostante la disponibilità economica sia accertata. Questa è una battaglia di giustizia, inclusione e trasparenza. Non può passare sotto silenzio. Se credi nei diritti, nella scuola inclusiva e nella gestione corretta delle risorse pubbliche condividi questo messaggio. Continuerò a chiedere risposte perché quella economia garantirebbe assistenza ad altri bambini. Per i bambini, per una scuola davvero inclusiva. Maria Grazia Cinquepalmi (Trani 2026)