Maria Grazia Cinquepalmi. <span>Foto credits</span>
Maria Grazia Cinquepalmi. Foto credits
Politica

Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro"

"Presentato un accesso civico per fare chiarezza. L'obbligo del certificato INPS esclude molti bambini, ma le risorse ci sono"

Trani - domenica 21 settembre 2025
Finalmente una iniziativa concreta dei consiglieri di opposizione. In un momento in cui tanti bambini con disabilità hanno bisogno di supporto per frequentare la scuola, vengono introdotte restrizioni arbitrarie che ne limitano l'accesso all'assistenza specialistica. Ecco i fatti: € 477.668,05 di economia di gara risultano accertati, ma non ancora impegnati. Ho chiesto chiarimenti ufficiali sull'utilizzo di questi fondi. Ho presentato accesso civico generalizzato per ottenere tutta la documentazione relativa agli avanzi vincolati dei fondi 2022–2024 e 2024–2026. È stato introdotto l'obbligo del certificato INPS per accedere al servizio, escludendo di fatto molti bambini con disabilità.

Dove sono finiti gli avanzi degli anni passati? Perché non si utilizzano per garantire un servizio essenziale? Tutto questo accade nonostante la disponibilità economica sia accertata. Questa è una battaglia di giustizia, inclusione e trasparenza. Non può passare sotto silenzio. Se credi nei diritti, nella scuola inclusiva e nella gestione corretta delle risorse pubbliche condividi questo messaggio. Continuerò a chiedere risposte perché quella economia garantirebbe assistenza ad altri bambini. Per i bambini, per una scuola davvero inclusiva. Maria Grazia Cinquepalmi (Trani 2026)
  • Assistenza Specialistica Scolastica
Altri contenuti a tema
Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà" Assistenza specialistica, Rosa Uva: "La proposta di modifica è una vittoria di civiltà" "Soddisfazione per l'iniziativa dei consiglieri. Ora il Consiglio Comunale ascolti le famiglie e metta al centro i diritti dei bambini".
5 Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento Assistenza scolastica specialistica: 7 consiglieri chiedono di cambiare il regolamento La proposta mira a eliminare il verbale INPS L.104 art.3 comma 3 come requisito per l'accesso al servizio.
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi Mariagrazia Cinquepalmi: "Anomalie nel bando: un avanzo di quasi 500mila euro non spesi"
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità" Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità" L’intervento dell' ex assessore ai Servizi Sociali della Città di Trani
Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio I riflettori sono puntati sul regolamento e sul ruolo decisivo del consigliere Branà (M5S)
Trani, Assistenza Specialistica: "Leali e Visionari" di Forza Italia chiedono un confronto urgente Trani, Assistenza Specialistica: "Leali e Visionari" di Forza Italia chiedono un confronto urgente La denuncia di Rosa Uva (Azzurro Donna) sulla grave esclusione dei bambini con disabilità grave dal servizio comunale accende il dibattito: "Un diritto negato, la politica non può restare in silenzio".
Il centrodestra rilancia con un comunicato il tema dell' assistenza scolastica: "Caos in amministrazione: il Pd si divide" Il centrodestra rilancia con un comunicato il tema dell' assistenza scolastica: "Caos in amministrazione: il Pd si divide" Scontro sul regolamento per il servizio dedicato agli alunni disabili: opposizione compatta, maggioranza lacerata. Solo alcuni consiglieri dem firmano la replica
Assistenza Specialistica Scolastica: il PD di Trani accusa il Centrodestra tranese di incoerenza e strumentalizzazione politica Assistenza Specialistica Scolastica: il PD di Trani accusa il Centrodestra tranese di incoerenza e strumentalizzazione politica Si alzano i toni del dibattito sul nuovo regolamento tra approvazione unanime, assenze in aula e voti contrari all'aumento delle risorse, in un contesto di "ipocrisia pre-elettorale"
"Un grazie ai nostri sacerdoti ": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
21 settembre 2025 "Un grazie ai nostri sacerdoti": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
20 settembre 2025 L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
20 settembre 2025 Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
20 settembre 2025 Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella
20 settembre 2025 Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
20 settembre 2025 Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
20 settembre 2025 Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
1
Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri
20 settembre 2025 Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
20 settembre 2025 L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
"Laila ", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
20 settembre 2025 "Laila", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.