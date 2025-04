Convocato il Consiglio Comunale di Trani per mercoledì 16 aprile, ore 10:30

Ilè convocato mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per venerdì 18 aprile, alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Mozione - L'Europa scelga la pace e non investa nelle armi a scapito del benessere dei suoi cittadini2) Mozione per il potenziamento dell'illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Trani3) Mozione Rearm Europe;4) Mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina5) Approvazione seconda nota di aggiornamento al Dup 2025-20276) Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 20247) Approvazione del regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità dell'Ambito territoriale sociale di Trani-Bisceglie, in qualità di Comune capofila8) Variazione al bilancio di previsione 2025-20279) Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni della tassa sui rifiuti anno 202510) Piano particolareggiato "piano di zona ex-lege 167/62" – Aree individuate nel contratto di quartiere Sant'Angelo. Variazioni11) Adeguamento del piano urbanistico generale del Comune di Trani al piano paesaggistico territoriale regionale.La seduta potrà sarà in diretta streaming al link: https://trani.consiglicloud.it/home