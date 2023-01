Colpita alle spalle con una serie di fendenti: così ha ucciso la moglie, per poi suicidarsi

Avrebbe colpito la compagna alle spalle con 4 o 5 fendenti il 52 enne Massimo Petrelli, all'interno della propria abitazione, lasciando esanime Teresa Di Tondo, 44 anni, educatrice in una cooperativa di assistenza sociale; sarebbe poi uscito dalla villetta di via S. Lucia e si sarebbe tolto la vita: è ciò che emerge dalle prime indiscrezioni che arrivano dal luogo della tragedia familiare che si è consumata nella serata di domenica nelle campagne tranesi.Un omicidio/suicidio sul quale indagano i Carabinieri, intervenuti sul luogo con il magistrato di turno dott.ssa Roberta Moramarco, dopo l'allarme dato dalla figlia della coppia. La ragazza non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, ed una volta tornata a casa ha fatto la tragica scoperta.Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità cittadina: la donna era una educatrice impegnata nel sociale, nelle scuole con il servizio di assistenza specialistica, molto benvoluta. La figlia adolescente della coppia ha purtroppo fatto la tragica scoperta, tornando a casa allarmata per le mancate risposte della mamma alle sue telefonate.