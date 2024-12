Come calmare la cistite di notte?

Dormire nonostante la cistite: i consigli da non perdere

Laè un'evenienza che può rivelarsi a dir poco fastidiosa. L'infiammazione della vescica, conseguenza che, a sua volta, è frutto dell'infezione provocata da batteri fecali come l'Escherichia coli, provoca infatti dolore intenso, bisogno di urinare più frequente, sensazione, una volta espulso il getto di urina, di vescica non ancora completamente vuota., per esempio quando si dorme, compromettendo spesso una qualità del sonno già bassa (secondo le statistiche più autorevoli, un italiano su quattro soffre di insonnia ).La cistite, una volta individuati i sintomi, può essere affrontata con diversi approcci terapeutici e preventivi, che vanno dagli integratori naturali (in questo senso la cura per la cistite al D-mannosio descritta da Dimann.com è una delle soluzioni) agli antibiotici. Nonostante ciò, in particolare durante la fase acuta, il disagio che provoca può rendere particolarmente complicato il riposo notturno, a causa del dolore o della necessità frequente di urinare.Esistono, per fortuna, diversi consigli pratici da considerare per preservare la qualità del riposo notturno nonostante l'oggettivo fastidio. Vediamo assieme i principali nelle prossime righe dell'articolo.Il primo consiglio per dormire bene anche quando hai la cistite è più semplice di quanto tu possa immaginare: si tratta, infatti, della raccomandazione di bere acqua in abbondanza durante la giornata, minimo due litri.In questo modo, riuscirai a pulire le vie urinarie e a mantenere bassi i livelli di carica batterica. Oltre che sull'acqua, concentrati anche su infusi come la tisana alla malva e quella allo zenzero.Così facendo, eviterai di esacerbare lo stimolo urinario e, di conseguenza, sarai meno a rischio di avere a che fare con numerosi e fastidiosi risvegli durante la notte.Cerca, inoltre, di svuotare totalmente la vescica prima di andare a letto. Si tratta di un espediente apparentemente semplice, ma in realtà in grado di fare una enorme differenza dal punto di vista del comfort.Cosa fare nel momento in cui si dovessero palesare dei dolori? La borsa dell'acqua calda è, in questo caso, un'alleata di massima efficacia e un rimedio 100% naturale. Non dimentichiamo, infatti, che il calore ha un effetto miorilassante sulla muscolatura, con tutti i vantaggi del caso riguardanti la riduzione della sintomatologia dolorosa.Esistono diversi altri consigli utili a dormire in maniera confortevole quando si ha la. Sia quando si è a letto, sia di giorno, è opportunoGrazie a questa fibra tessile, infatti, è possibile regalare alla zona infiammata un grande sollievo.Essenziale è considerare anche il capitolo delle posizioni. Cerca, per quanto possibile, di, la migliore, o in posizione supina.Un esercizio che puoi fare prima di metterti tra le coperte per cercare di ridurre la sintomatologia dolorosa prevede il fatto di distenderti, portando successivamente le ginocchia verso il petto.In tutto questo, cerca di mantenere le gambe divaricate e porta il busto in avanti.Esistono anche diversi massaggi che possono aiutare a rilassare la zona infiammata e, di conseguenza, a rendere meno fastidiosa la sintomatologia della cistite.Uno dei più efficaci prevede il focus sulla progressiva dilatazione dell'orifizio vaginale, pratica che comporta un miglioramento dello stato di relax della muscolatura vicina.Ricorda che, qualora ti dovesse venire voglia di alzarti durante la notte, una buona idea prevede il fatto di assumere, diluiti in un bel bicchiere d'acqua, integratori a base di D-mannosio.Con questo semplice trucco, si debella, di fatto, la riproduzione dei batteri nelle restanti ore notturne, nel corso delle quali non si dovrebbe né bere, né urinare.