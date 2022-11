Come per le grandi star: a Trani code al botteghino per lo spettacolo di Enzo Guacci

Quanto si era aspettato questo ritorno del teatro dialettale, quanto era mancato! Il primo pomeriggio di prevendita dello spettacolo scritto da Enzo Guacci previsto per dicembre in quattro date ha visto conquistare dai tranesi - è il caso di dire non con poca fatica - i primi 750 biglietti.Fatica per i giovani di tranensis che hanno dovuto barcamenarsi tra le piantine dell'auditorium di San Magno con i posti numerati da assegnare e per i tantissimi tranesi che hanno dovuto attendere pazientemente in fila il proprio turno."Dispiaciuti di di questa attesa" , si dicono i ragazzi, ma non c'è altra soluzione per gestire quattro giorni di repliche e un' assegnazione dei posti da fare in presenza: la vendita on-line con la prenotazione dei posti numerati in tempo reale prevede la realizzazione di programmi e di App che hanno costi ulteriori e la giovanissima associazione tranese non ha potuto che adattarsi e chiedere la pazienza al pubblico di fare altrettanto, con carta penna e crocette sul numero delle poltrone e sui vari settori.Nel frattempo la prevendita continua. E' possibile prenotare anche mercoledì e venerdì dalle 19:30 alle 21,00 e sabato mattina dalle 10,00 alle 11,30, sempre nella segreteria della chiesa di San Francesco.