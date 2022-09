Compagnia dei Teatranti, nuovo premio alla regia ad Enzo Matichecchia

Sono passati solo 8 giorni che un nuovo riconoscimento è stato consegnato all'attore e regista tranese Enzo Matichecchia. Nella serata di premiazione della XII edizione della rassegna teatrale «Premio Leuca» tenutasi domenica 11 settembre nella graziosa cittadina salentina, il premio quale migliore regia è stato appunto assegnato all'artista tranese per lo spettacolo "Miseria e Nobiltà", premio condiviso con Lella Mastrapasqua, anch'ella regista dello stesso spettacolo ed entrambi capisaldi della «Compagnia dei Teatranti».Questa la motivazione: "L'intreccio narrativo e il ventaglio degli umori e dei sentimenti che si confrontano sulla scena, trovano nella direzione della regia la misura espressiva più efficace per divertire e far pensare, per parlare al cuore e alla mente insieme, per coinvolgere l'interesse del pubblico".Queste invece le prime dichiarazioni a caldo dei due artisti: "Ripeto quanto affermato dopo il premio come migliore regia ricevuto pochi giorni fa a Torre Melissa in Calabria per lo spettacolo "Tre preti per una besciamella": ho la fortuna di avere un ottimo gruppo di attori ed attrici che rendono più facile il mio compito, quindi è un premio assolutamente di tutto il gruppo" (Enzo Matichecchia)."Grande soddisfazione! Se a questo si aggiunge il secondo posto come miglior spettacolo, non possiamo che essere più che soddisfatti. Io ed Enzo abbiamo solo dato qualche indicazione: il resto l'ha fatto la bravura di ognuno degli attori" (Lella Mastrapasqua). Ed a proposito di attori, il piccolo Antonio d'Amore che ha interpretato il ruolo di Peppiniello, ha ricevuto dalla giuria una menzione speciale quale migliore attore giovane dell'intera rassegna: come direbbe qualcuno, "buon sangue non mente", dato che Antonio è figlio sia sulla scena che nella vita reale dell'attore tranese Andrea d'Amore.