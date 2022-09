Con “40 Volte Gemma”, l’attrice Roberta Gemma si mette a nudo con i versi di Domenico Valente

A partire dalla prossima settimana (in più di 30 Store online (tra cui Youcanprint, Amazon, Mondadori, Feltrinelli, e in più di 4.500 librerie fisiche) sarà disponibile la pubblicazione intitolata 40 Volte Gemma, un appassionato viaggio nel mondo dell'erotismo, che porta la firma di Roberta Gemma (attrice e produttrice hard) e quella dello scrittore Domenico Valente.Roberta Gemma, attrice dalla bellezza tipicamente mediterranea (che vanta un curriculum di tutto rispetto nel mondo del porno e dello show business) e lo scrittore Domenico Valente (la cui penna spazia dal thriller-horror a temi di alto spessore culturale, come lo è stata la trascrizione in prosa dell'Inferno dantesco) sono gli autori di 40 Volte Gemma, una silloge poetica ad alto contenuto erotico.In 40 Volte Gemma, una raccolta di quaranta poesie (più uno stornello), ai versi di Domenico Valente si alternano gli interventi di Roberta Gemma, presente anche con alcuni scatti, che la ritraggono in sensualissime pose, e una biografia dalla quale emerge un'immagine della "gemma del cinema hard" davvero interessante. Infatti, oltre al ricco curriculum professionale, si scopre il lato più intimo dell'attrice, della quale si apprezza anche l'impegno nella sua battaglia contro l'anoressia, e contro la diffusione dei falsi miti legati all'universo femminile.Per l'autore Domenico Valente, nei versi della poesia Vulcano l'incontro tra un uomo e una donna è perversa ribellione dei sensi. Roberta, poesia dedicata a Roberta Gemma (coautrice dell'opera), appare un inno alla bellezza della donna e alla sua sensualità. Dedalo richiama in sé le suggestive visioni che scuotono i sensi tormentati dal desiderio.In 40 Volte Gemma, come ben scrive Roberta Gemma nella sua biografia, ogni poesia sembra fotografare un momento diverso della vita sessuale, e nonostante il tema unico dell'intera silloge, la lettura appare assai varia e piacevole