Con la "Tombola Scostumata" si chiude la rassegna natalizia Sere d'incanto

Si è conclusa ieri con la "Tombola Scostumata" ed un pubblico delle grandi occasioni, la Rassegna natalizia "Sere d'incanto" a cura della Fondazione S.E.C.A. L'evento in sold out già dalle prime ore di venerdì ha visto come protagonisti due grandi nomi della scena cabarettistica pugliese, l'attore comico Nicola Pignataro accompagnato dalla straordinaria voce dell'attore-cantante Giuliano Ciliberti che hanno trasformato la Sala Conferenze del Polo Museale di Trani in un vero e proprio palcoscenico con improvvisate e sketch esilaranti.Un "tutto esaurito" per affluenza e partecipazione attiva da parte di una platea di ogni età tra risate e canzoni a fare da cornice al tradizionale gioco natalizio della Tombola che da sempre riunisce tutte le generazioni e che per l'occasione ha visto la compartecipazione dei più piccoli che con gli artisti si sono cimentati nelle estrazioni dei numeri.Cala così il sipario anche per quest'anno sulla rassegna natalizia che puntualmente la Fondazione S.E.C.A. regala alla collettività accompagnando tutto il periodo delle festività a corollario delle intense attività sviluppatesi nel corso dell'intero anno, per il Polo Museale di Trani, offrendo così momenti di condivisione all'insegna dell'arte, dell'allegria, della musica e dello spettacolo in un momento dell'anno particolarmente.sentito: il Natale.La Fondazione S.E.C.A. e tutto lo Staff del Polo Museale Diocesano ringraziano tutti coloro che hanno partecipato agli eventi promossi e che con la loro presenza hanno confermato l'importanza ed il valore di tutte le azioni e le attività promosse dall'intero sodalizio.Appuntamento alle imminenti iniziative per tutto il 2023.