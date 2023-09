Conferita cittadinanza onoraria dal Comune di Irsina alla dottoressa Maria Coniglio

Nell'aula consiliare del comune di Irsina (Mt), in occasione della festa patronale alla dott.ssa Maria Coniglio, medico chirurgo ematologa, specializzanda anatomia –patologica è stata conferita la "cittadinanza onoraria". Con delibera n. prot. 100019 del 11/09/2023 il consiglio comunale, ha deciso all'unanimità di conferire la cittadinanza onoraria per l'alto merito professionale e scientifico e per aver dato lustro con la sua opera alla comunità locale.All'evento erano presenti il sindaco avv. Nicola Morea, il sindaco di Sassuolo, altri otto sindaci dei comuni limitrofi, il vescovo di Molfetta sua eccellenza Domenico Cornacchia e l'onorevole Cosimo Latronico. La dott.ssa Maria Coniglio, medico chirurgo specialista in ematologia –oncologia, dal 1993 dirigente medico presso l'Asl Bat ha svolto attività dirigenza medica presso" l'unità di immunoematologia, ospedale di Trani, con incarico professionale "diagnosi e terapia delle talassemie ed emopatie congenite". Ha diretto l'unità "Centro raccolta sangue e frigoemoteca" all'ospedale di Bisceglie e attualmente ricopre l'incarico dirigenziale di controllo e verifica della patologia clinica laboratori privati accreditati nell'ambito del dipartimento staff di direzione strategica. Per l'occasione la dott.ssa Coniglio ha rivolto ringraziamenti alla sua città d'origine che ha ricambiato con omaggio di stima.