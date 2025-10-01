Consiglio provinciale BAT: approvata variazione al programma opere pubbliche

Si è riunito ieri il Consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani: tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati, tra cui la presa d'atto della decadenza del consigliere provinciale Michele Nobile con la surroga del consigliere comunale di Andria, Andrea Barchetta. Disco verde per i debiti fuori bilancio e, soprattutto, per la variazione al Programma triennale delle opere pubbliche.Quest'ultimo, come è già stato comunicato nelle scorse settimane, è stato un provvedimento necessario per rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo n.95/2025 dello scorso giugno, con cui si è imposto l'anticipo degli interventi pianificati per le annualità 2027/2028. In base al decreto citato, l'avvio dei procedimenti deve avvenire entro il 2025 con sottoscrizione dei contratti dei lavori entro il 2026."Per questo -dichiara il Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto- abbiamo messo il piede sull'acceleratore e tutte le opere programmate saranno realizzate. Sono molto soddisfatto per l'esito della votazione con cui diamo il via a un corposo piano di opere pubbliche per rendere più sicure e agevoli le nostre strade provinciali".Tra i punti iscritti e approvati ci sono stati anche due ordini del giorno: uno per gli interventi urgenti per l'adeguamento degli spazi scolastici del liceo "Carlo Troya" di Andria e l'altro per affrontare la questione della riprogrammazione della gestione dei rifiuti con particolare riferimento agli impianti di smaltimento di Tufarelle e San Procopio". A seguire, si è tenuta anche l'assemblea dei sindaci che ha approvato il bilancio consolidato del 2024 e la variazione al Programma delle opere pubbliche, con la conseguente variazione al bilancio di previsione.